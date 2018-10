Eerste lijnvlucht in 41 jaar tussen buurlanden Ethiopië en Somalië LVA

14 oktober 2018

00u24 0 Zaterdag heeft voor het eerst in 41 jaar een vlucht plaatsgevonden tussen Ethiopië en Somalië. De vlucht werd uitgevoerd door het Ethiopische National Airways en ging van Addis Abeba naar Mogadishu. De vlucht symboliseert het verder ontdooien van de relaties tussen beide landen in de Hoorn van Afrika.

Ethiopia National Airways zal vier vluchten per week uitvoeren, zo maakten de verantwoordelijken bekend. "Dit is een historische dag voor ons. Het was niet makkelijk, we hebben het meermaals geprobeerd, maar zijn er nu toch in geslaagd", aldus eigenaar Abera Lemi, tijdens de inhuldigingsceremonie op de luchthaven.

Ook naar buurland Eritrea worden sinds deze zomer, voor het eerst in twintig jaar, opnieuw lijnvluchten uitgevoerd. Dat gebeurt door luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines.

Ethiopië en Eritrea voerden jarenlang een bloedige grensoorlog uit. Maar onder eerste minister Abiy Ahmed werden vredesgesprekken opgestart. Met Somalië, waar Ethiopië in het verleden ook al een aantal territoriale conflicten mee heeft uitgevochten, is afgesproken om de samenwerking te versterken. Ethiopië steunt ook de Somalische overgangsregering in de strijd tegen de islamistische milities van al-Shabaab.