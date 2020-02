Eerste lesbisch koppel getrouwd in Noord-Ierland: “Eindelijk kan ik zeggen dat Sharni mijn vrouw is” YV/SVM

11 februari 2020

18u46

Bron: Time Magazine, Belga 1 In Noord-Ierland is voor het eerst een koppel van hetzelfde geslacht getrouwd. Robyn Peoples (26) en Sharni Edwards (27) gaven elkaar in Carrickfergus het jawoord. De vrouwen hebben de achternaam Peoples-Edwards aangenomen.

“Getrouwd zijn betekent alles voor ons. Ik kan eindelijk zeggen dat Sharni mijn vrouw is”, glunderde Peoples na de ceremonie. Zo’n vijftig vrienden en familieleden waren aanwezig bij het huwelijk. De dames hadden zich eerder verloofd tijdens een concert van Ariana Grande in Parijs. “We wilden geen geschiedenis schrijven, we werden gewoon verliefd”, klinkt het.

Het homohuwelijk werd in het Verenigd Koninkrijk in 2014 ingevoerd, in Ierland gebeurde dat in 2015. Het nationale parlement in Londen legaliseerde het homohuwelijk uiteindelijk ook in Noord-Ierland, toen dat gebied in juli door een politieke crisis zonder bestuur zat. Toen werd ook de abortuswet uitgebreid.

“Eeuwig dankbaar”

De echtgenotes willen de ‘Love Equality’-beweging, een campagne van Amnesty International en andere verenigingen, bedanken omdat ze “de weg vrijgemaakt hebben” voor deze verandering. “Hoewel deze campagne eindigt met Sharni en ik die ‘ja’ tegen elkaar zeggen, begon het met mensen die ‘nee’ tegen ongelijkheid zeiden”, stelde Peoples.

“We zijn de duizenden mensen die opkwamen voor onze vrijheden en de politici die stemden voor de wetswijziging zeer dankbaar”, voegde Robyn daar aan toe. “Zonder jullie zou ons huwelijk niet mogelijk geweest zijn. We zijn jullie eeuwig dankbaar.”