Eerste laagje sneeuw legt verkeer New York lam: schoolbussen doen er uren over om leerlingen thuis te krijgen jv

16 november 2018

13u59

Bron: New York Post 0 Het heeft gesneeuwd in New York en dat zorgde voor idyllische plaatjes. Maar de eerste laag sneeuw van amper 15 centimeter heeft tegelijkertijd het verkeer in de Big Apple serieus in de war gestuurd. Gisteravond laat na 23 uur waren heel wat schoolkinderen nog altijd onderweg naar huis. Ook jongeren met speciale behoeften waren slachtoffer van de verkeerschaos. Zoals George Jordan, die zeven uur op de bus zat.

De 21-jarige George Jordan uit de Bronx heeft hersenverlamming, waardoor hij enkel met krukken kan stappen. Hij loopt school in Manhattan, van waar het gisteren een helse terugtocht met de schoolbus naar de Bronx was. De bus deed er zeven uur over. “Hij is stikkapot en boos”, zei zijn moeder Nicole gisteren laat nog aan The New York Post. “Sinds vanmiddag heeft hij niks meer gegeten. Morgen gaat hij zeker niet naar school, want hij zit erdoor.”

Jordan was lang niet de enige die vastzat in het ondergesneeuwde verkeer. Andere hulpbehoevende jongeren hadden nog meer pech en waren om half een ‘s ochtends na een busrit van meer dan tien uur nog altijd niet thuis. Dat doet vrezen voor de rest van de winter. Een laag sneeuw van 15 centimeter is nog klein bier in New York. Om toch enige spoed achter de schoolbussen te zetten, werden gisteravond de NYPD en het brandweerkorps ingeschakeld.

De bevolking, onder wie ook politici, was op sociale media niet mals voor de aanpak van de overheid.

Working with @NYCMayor and @NYPDnews to get bus with special education children home in the Bronx from Manhattan.



Children remain in transit for more than 10 hours without a bathroom or food.@Vanessalgibson @AndyKingNYC Ben Kallos(@ BenKallos) link