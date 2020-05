Eerste klinische tests met potentieel coronavaccin Universiteit Oxford “verlopen goed”: zo gaat het in zijn werk KVDS

18 mei 2020

13u57

Bron: Sky News 5 De eerste klinische tests van de Universiteit van Oxford met een potentieel vaccin tegen het nieuwe coronavirus “verlopen goed”. Dat heeft de Britse staatssecretaris voor het bedrijfsleven Alok Sharma zondag gezegd tijdens de dagelijkse briefing over het virus.



Er is momenteel een tachtigtal kandidaat-vaccins in ontwikkeling over de hele wereld en het onderzoek van de Universiteit van Oxford behoort tot de absolute koplopers. Het is een van de weinige studies die al in de klinische fase zitten en waarbij tests gedaan worden op mensen. De universiteit had dan ook al ervaring met een vaccin tegen een ander coronavirus: MERS.

Verkoudheidsvirus

Het potentiële vaccin werd gemaakt op basis van een verkoudheidsvirus, dat in principe onschadelijk is voor de mens. In dat virus werd genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus aangebracht. Als ons lichaam het gemanipuleerde verkoudheidsvirus binnenkrijgt, denkt het dat het antistoffen moet aanmaken tegen de eiwitten die het virus toelaten om in onze cellen binnen te dringen. Als dan later het échte virus binnenkomt, zullen die antistoffen al klaarstaan en het virus tegenhouden.



De klinische tests met ‘ChAdOx1 nCoV-19' begonnen op 24 april, toen de eerste twee proefpersonen een injectie toegediend kregen. In totaal doen 1.102 proefpersonen mee, in laboratoria in Oxford, Londen, Bristol en Southampton. Zij krijgen ofwel het echte potentiële vaccin, ofwel een vaccin tegen meningitis of hersenvliesontsteking. De toekenning gebeurt willekeurig en de proefpersonen weten niet wat ze krijgen tot op het einde van de studie. Een kleine groep van tien proefpersonen krijgt ook twee doses van het kandidaat-vaccin met een tussenperiode van vier weken. De dosis werd bepaald op basis van andere ervaringen met vaccins op basis van ChAdOx1.

Alle deelnemers zijn tussen 18 en 55 jaar en mogen nog geen positieve coronatest afgelegd hebben. Ze moeten in goede gezondheid zijn, mogen niet zwanger zijn of borstvoeding geven en mogen nog niet eerder deelgenomen hebben aan een test met een vaccin op basis van een verkoudheidsvirus of een vaccin tegen een ander coronavirus.

Deelnemers moeten tijdens de duur van de klinische tests een elektronisch dagboek bijhouden. Daarin moeten ze eventuele symptomen noteren die ze ondervinden in de zeven dagen na hun inspuiting en de drie daaropvolgende weken.

Bloedstalen

Onderzoekers nemen bloedstalen tijdens een aantal controles en checken of het immuunsysteem van de testpersonen reageert. Zieken worden goed opgevolgd en eventueel in het ziekenhuis opgenomen als dat nodig is.

De onderzoekers zullen bekijken hoeveel proefpersonen het coronavirus oplopen en vergelijken of er een verschil is tussen mensen die het potentiële vaccin kregen en zij die het meningitisvaccin kregen. Een aantal proefpersonen zal dus het virus moeten oplopen. Hoe snel dat zal gaan, hangt af van hoe hevig het virus in de maatschappij om zich heen blijft grijpen. Er kan al resultaat zijn na enkele maanden. Maar als het virus fel afzwakt, kan het tot zes maanden duren.

Hoopvol

Er wordt in elk geval niet gewacht tot er groen licht komt om aan de massale productie van het potentiële vaccin te beginnen. Zo is de Britse farmareus AstraZeneca al volop aan het werk. Dat houdt een risico in. Maar als alles goed gaat, kan er wel veel korter op de bal gespeeld worden bij het beschikbaar maken van het vaccin.

De Britse regering denkt dat er – in het meest optimistische geval – in september al 30 miljoen vaccins beschikbaar kunnen zijn voor de bevolking in het Verenigd Koninkrijk. Maar ook de rest van de wereld zal niet vergeten worden, zo klinkt het.

