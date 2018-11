Eerste klap voor Trump: Democraten veroveren Huis, Republikeinen houden Senaat IB

07 november 2018

05u12

Bron: CNN, Belga, The Guardian, ANP 7 Twee jaar na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten, zijn de Amerikanen opnieuw naar de stembus getrokken. Voor de ‘midterms’ dit keer, tussentijdse parlementsverkiezingen die de koers van het land voor de komende jaren bepalen. De verkiezingen worden dan ook beschouwd als een referendum voor president Trump, die vandaag met zijn Republikeinse partij beide kamers van het Congres domineert.

Aan die dominantie lijkt op basis van de eerste voorspellingen alvast een einde te komen: Amerikaanse media aan de linker- en de rechterkant van het politieke spectrum (inclusief Fox News) voorspellen op basis van de voorlopige uitslagen dat de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heroveren.

De Senaat zou dan weer in Republikeinse handen blijven: de Republikeinen lijken op basis van de voorlopige uitslagen zelfs hun meerderheid te vergroten.

Rond half vijf 's nachts Belgische tijd hadden de Republikeinen volgens CNN de nodige vijftig Senaatszitjes veroverd om een meerderheid in de Senaat te verzekeren. Het is enkel nog wachten hoe groot de Republikeinse meerderheid zal worden. Op dit moment is die erg nipt: 51 tegen 49.

De Democraten hebben al twee zetels verloren aan de Grand Old Party: die van North Dakota en die van Indiana. Om de meerderheid in het Huis te veroveren, moesten de Democraten 23 zetels van de Republikeinen afsnoepen, wat volgens CNN rond vijf uur Belgische tijd gebeurde.

Een half uurtje later, rond half zes 's morgens Belgische tijd, reageerde Trump via een tweet voor het eerst op de verkiezingen, die hij “een enorm succes” noemde, ondanks dat zijn Republikeinse partij het Huis aan de Democraten verloor.

‘Split Congress’

Volgens analisten zouden zowel de Republikeinse meerderheid in de Senaat als de Democratische meerderheid in het Huis vrij groot kunnen worden. Dat beide kamers van het Congres nu gedomineerd worden door verschillende partijen, is het resultaat van tussentijdse verkiezingen waar veel verdeeldheid heerste. Ook de presidentsverkiezingen van 2020 beloven omstreden te worden.

Een ‘split Congress’ maakt het bovendien veel moeilijker voor president Trump om wetten te laten goedkeuren, aangezien die steeds door beide kamers moeten worden goedgekeurd.

Minderheidsleider in het Huis Nancy Pelosi, die naar alle verwachting Paul Ryan zal opvolgen als Speaker of the House, verklaarde eerder op de dag nog dat de Democraten in het Congres zullen streven naar compromissen tussen beide partijen, “maar als we geen gemeenschappelijke basis vinden, dan gaan we voet bij stuk houden”.

Opvallend veel politieke primeurs

Een recordaantal vrouwen deed mee aan deze tussentijdse verkiezingen en de uitslagen brengen dan ook een flink aantal primeurs, in zowel de lokale politiek als op het nationale toneel.

De 29-jarige Democraat Alexandria Ocasio-Cortez uit Queens in New York wordt het jongste lid van het Amerikaanse congres ooit. De Amerikaans-Palestijnse Rashida Tlaib uit Michigan en de Amerikaans-Somalische Ilhan Omar uit Minnesota, beide Democraat, worden de eerste moslima’s in het Huis van Afgevaardigden.

In Kansas won Democraat Sharice Davids als eerste vrouwelijke Native American een zetel in het Huis van Afgevaardigden. Davids is openlijk lesbisch en deelt een primeur met de staat Colorado: daar is met Jared Polis de eerste openlijk homoseksuele gouverneur verkozen.

In Massachusetts schreef Ayanna Pressley dan weer geschiedenis nadat ze eerder al de eerste Afro-Amerikaanse vrouw werd in de gemeenteraad van Boston. Nu is ze ook het eerste zwarte lid van het Huis van Afgevaardigden uit Massachusetts geworden, nadat ze in de Democratische voorverkiezingen Michael Capuano, die al tien termijnen zetelde, versloeg.

Volgens persbureau AP zullen vrouwen in elk geval het huidige record van 84 vrouwen die op hetzelfde moment dienen in het Huis, gaan verbreken. Terwijl de stemmen in de VS nog volop geteld worden, hebben vrouwen nu al zeker 75 zetels gewonnen.

Tijdens deze midterms stonden de zitjes van alle 435 afgevaardigden van het Huis en 35 van de 100 senatoren op het spel. Maar naast nieuwe volksvertegenwoordigers en senatoren verkiezen de Amerikanen ook duizenden posten op staatsniveau.

