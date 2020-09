Eerste klachten tegen Oostenrijkse autoriteiten voor coronabesmettingen in Ischgl LH

24 september 2020

07u38

Bron: Belga, ANP 0 De eerste vier klachten zijn ingediend in het kader van een groepsvordering tegen de Oostenrijkse autoriteiten, die ervan beschuldigd worden dat ze een besmettingshaard van het coronavirus lieten woekeren. Een consumentenorganisatie heeft dit woensdag bekendgemaakt.

Drie Duitsers die het virus overleefden en de nabestaanden van een Oostenrijker die aan de gevolgen van het coronavirus stierf, eisen schadevergoedingen tussen 12.000 en 100.000 euro. Mogelijk volgen er nog klachten, zei de Oostenrijkse verbruikersvereniging VSV (Verbraucherschutzverein) woensdag op een persconferentie. Zij vertegenwoordigt de eisende partijen. Die menen dat de besmettingen waarvan zij of hun verwanten het slachtoffer werden, voortvloeiden uit een slechte politieke en economische aanpak van de pandemie op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

In februari en maart zouden duizenden vakantiegangers het coronavirus hebben opgelopen in skistations in de deelstaat Tirol, vooral in het skioord Ischgl. De lokale autoriteiten van Ischgl wordt verweten dat ze om commerciële redenen met een sluiting talmden. Zij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand.



In Wenen wordt de coalitie van conservatieven en groenen met de vinger gewezen voor de aanpak van de evacuatie van de toeristen nadat over een quarantaine beslist was. Veel toeristen zeggen dat ze op dat moment besmet zijn geraakt.

6.000 mensen uit 45 landen

De VSV had opgeroepen bij een groepsvordering aan te sluiten. De vereniging verzamelde getuigenissen van 6.000 mensen uit 45 landen, die zeggen dat ze in die periode in Oostenrijk besmet werden met het virus. Duizend van hen gaven de verbruikersorganisatie de toestemming hen te vertegenwoordigen bij het gerecht.

Meer over Ischgl

Ischgl

Oostenrijk

Tirol

VSV

Verbraucherschutzverein

Wenen

gezondheid