Eerste kind met coronabesmetting overleden in Zwitserland

29 mei 2020

15u31

Bron: swiss info, arcinfo 0 In Zwitserland is voor het eerst een kind overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat hebben de autoriteiten meegedeeld. De leeftijd van het slachtoffer is niet bekend.

Stefan Kuster, hoofd van de afdeling infectieziekten van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, bevestigde vandaag het nieuws tijdens een persconferentie in Bern. Het kind, van wie de exacte leeftijd niet bekend is, raakte besmet in het buitenland. De zaak wordt momenteel verder onderzocht, meldde Kuster.

Het slachtoffer stierf in het Universitair Ziekenhuis in Zürich na repatriëring. De ouders zouden in het kanton Aargau wonen. Verdere details over het kind en de familie zijn niet bekend.

Voorts zei Kuster dat ook twee kinderen - broer en zus - in Bazel besmet raakten met het virus. Daardoor werden ongeveer zeventig mensen - familie, klasgenoten en leraren van de besmette kinderen- in quarantaine geplaatst.

Er werden de voorbije 24 uur 32 sterfgevallen gerapporteerd in Zwitserland. Dat is een stijging. Gisteren ging het om 20 doden, woensdag werden 15 doden gemeld. “Dit herinnert ons eraan dat de pandemie nog niet achter de rug is”, besluit Kuster. Zwitserland heeft circa 30.000 besmettingen vastgesteld. Ruim 1.900 patiënten hebben het niet overleefd, terwijl er al meer dan 28.000 genezen zijn.

