Eerste kerstfeest in Mosoel na drie jaar IS-heerschappij

In de Iraakse stad Mosoel weerklonken in de chaldeeuws-katholieke kerk vandaag voor het eerst sinds 2013 kerstgezangen. In juli is de stad heroverd op de terreurgroep Islamitische Staat (IS) na negen maanden bloedige gevechten.

Onder IS was het moeilijk en gevaarlijk om christelijke rituelen in het publiek te houden. Veel christenen vluchtten weg voor vervolging, aangezien IS hen dwong te bekeren tot de islam, een belasting te betalen of met de dood bedreigde.

In de kerk verbergen rode en witte lakens gedeeltelijk de sporen van de oorlog aan het gebouw. Buiten stonden gepantserde voertuigen opgesteld. De patriarch Louis Sako vroeg de gelovigen om te bidden voor de "vrede en stabiliteit in Mosoel, in Irak en in de wereld".

De Sint-Pauluskerk is de enige kerk die open is, dankzij de inspanningen van vrijwilligers. Voor de opmars van IS in 2014 had Mosoel een christelijke gemeenschap van naar schatting 35.000 gelovigen.

Amper een jaar geleden riskeerden bewoners van Mosoel hun leven als ze nog maar overwogen Kerstmis te vieren. Een kerstboom werkte als een rode lap op de jihadisten van Islamitische Staat (IS), die gedurende drie jaar de dienst uitmaakten in de stad.

EPA Kerstmis, vanmiddag in de Sint-Pauluskerk in Mosoel.

Niet alleen christenen in het bevrijde noorden van Irak zijn deze week blij dat ze weer Kerstmis kunnen vieren. Ook voor gelovigen van andere religies is het belangrijk, meldt de Israëlische krant The Jerusalem Post in een reportage uit het gebied. In Mosoel staan weer kerstbomen op de markt en er is zelfs een vrouw verkleed als kerstman gesignaleerd. Het blijkt de 17-jarige Chenwa, die de op de proef gestelde bewoners nu een klein cadeautje zegt te willen geven. Ze deelt speelgoed uit in de binnenstad van Mosoel aan alle kinderen, ongeacht hun geloof.

Anderhalf miljoen

Ooit woonden anderhalf miljoen christenen in Irak, maar dat aantal liep sterk terug na de Amerikaanse invasie en de terreuraanslagen door jihadisten. Momenteel zouden er in het hele land nog een kwart miljoen zijn.

Seculiere Arabieren en progressieve moslims begroeten eveneens de terugkeer van kerstbomen in de stad. Voor hen is het een teken dat de door slechts een heel kleine minderheid gesteunde terreurideologie van Islamitische Staat verleden tijd is. Dat is goed nieuws voor alle religies, inclusief de islam. "Na drie jaar was het hartverwarmend en emotioneel mijn klas binnen te komen en daar een kerstboom te zien", zegt Ali al-Baroodi, docent Engels aan de universiteit van Mosoel.



De chaldeeuws-katholieke Sint-Pauluskerk in Mosoel zal om middernacht de kerstklokken luiden. Vanmiddag al werd een dienst gehouden, terwijl beschadigingen door de gevechten zijn bedekt met witte lakens. Kerstliederen werden gezongen in het bijzijn van christelijke hoogwaardigheidsbekleders en ook Irakese moslimbestuurders. Bisschop Louis Sako riep de aanwezigen op te bidden "voor de vrede en stabiliteit van Mosoel, van Irak en van de wereld."

In Raqqa, in het Syrische deel van het kortstondige kalifaat van Islamitische Staat, komt Kerstmis te vroeg. De pas recent bevrijde hoofdstad van IS heeft twee historische kerken die net mijnenvrij zijn gemaakt, maar de christenen zijn er nog niet teruggekeerd.

