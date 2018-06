Eerste 'James Bond Girl', Eunice Gayson, sterft op 90-jarige leeftijd Jolien Meremans

09 juni 2018

16u23

Bron: BBC, belga 3 Eunice Gayson, de actrice die de eerste 'Bondgirl' speelde, is op 90-jarige leeftijd overleden. Ze vertolkte de rol van Sylvia Trench in het debuut van 007 in 1962. Ze stierf op 8 juni.

De eerste Bondgirl is gisteren op 90-jarige leeftijd overleden. Eunice Gayson speelde twee keer mee als de verleidelijke Bond girl Sylvia Trench en vertolkte nog enkele andere rollen in kleinere films en series.

From Russia With Love

Het is algemeen bekend dat Gayson hoofdacteur Sean Connery tijdens het draaien van de eerste film meermaals hielp kalmeren. "Ik kende Sean al jaren, maar zo nerveus had ik hem nog nooit gezien", vertelde ze enkele jaren geleden in een interview. Met haar rol als Sylvia Trench hielp Gayson mee aan een van de meest populaire films ooit.

Gayson is wel degelijk het eerste Bondmeisje: zij komt voor in de openingsscène van "Dr No" waarin zij zich voorstelt als "Trench. Sylvia Trench". Waarop Sean Connery de historische repliek geeft "Bond. James Bond". Pas later in de film komt Ursula Andress als Honey Rider uit de zee gestapt in een voor die tijd gewaagde bikini.

Sylvia Trench zou een terugkerend personage worden in doorheen de films, maar het idee werd geschrapt door de directeur van Goldfinger, Guy Hamilton. Ze is de enige Bondgirl die in twee films te zien is. Zo verschijnt ze ook in From Russia With Love.

We are very sad to learn that our dear Eunice passed away on June 8th. An amazing lady who left a lasting impression on everyone she met. She will be very much missed. pic.twitter.com/c5kVHs256Y Eunice Gayson(@ EuniceGayson) link

Frankenstein

De stem van Gayson is in geen van beide films te horen. In de jaren zestig en zeventig gebeurde het wel vaker dat de stemmen de van Bondgirls werden ingesproken door voice-overkunstenaar Nikki van der Zyl.

Eunice Gayson werd in 1931 in Surrey geboren. Voordat ze het eerste Bondmeisje werd, speelde ze in een aantal kleinere producties, waaronder The Revenge of Frankenstein uit 1958. Na de Bond films verscheen ze in verschillende klassieke tv-series, zoals The Saint en The Avengers.