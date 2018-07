Eerste huwelijksverjaardag voor Amerikaans koppel heeft tragische afloop: Tatiana (27) wordt gedood door verdwaalde kogel in Mexico-Stad bvb

11 juli 2018

15u26

Bron: The Washington Post, Daily Mail 3 De 27-jarige Tatiana Mirutenko uit Californië plaatst op 2 juli, minder dan een week voor haar dood nog drie foto's van haar bruiloft op Instagram. "Year 1”, schreef ze erbij en ze voegde een hartje toe onder de beelden van haar en haar man, James Hoover . Kort daarna reisde het echtpaar naar Mexico-Stad, de hoofdstad van Mexico, voor wat een viering van hun eerste huwelijksverjaardag moest worden, vertelde Mirutenko's familie aan ABC7 News.

In plaats daarvan is hun reis tragisch afgelopen. Mirutenko, een farmaceutisch analiste, werd gedood bij een schietpartij vanop een rijdende motorfiets in Lomas de Chapultepec, een rijke buurt in de Mexicaanse hoofdstad. Die buurt is niet gekend voor geweld, maar wel voor de mix van koloniale en moderne huizen.

Buitenwipper

De Mexicaanse autoriteiten verklaren dat Mirutenko samen met haar echtgenoot en twee vrienden een taco restaurant in Lomas de Chapultepec verliet toen ze door de verdwaalde kogel werd getroffen. Die werd afgevuurd door schutters op een voorbijrijdende motorfiets, zo berichtte AP. Hun doelwit, een lokale buitenwipper, werd ook geraakt maar overleefde.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van Mirutenko, maar gaat niet verder in op de details van het incident.

"We betuigen ons oprechte medeleven aan vrienden en familieleden van de overledene”, aldus woordvoerder Noel Clay. "De Amerikaanse ambassade in Mexico-Stad biedt haar diensten aan de familie aan. Uit respect voor de familie in deze moeilijke tijd geven we verder geen commentaar.”

year 1 ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@tmenko) op 02 jul 2018 om 05:33 CEST

"Het veilige Mexico-Stad"

Mirutenko’s vrienden en familie zijn helemaal van streek door de schietpartij. "Een jaar geleden waren we nog bloemen aan het kiezen voor de bruiloft”, vertelde haar vader Wasyl Mirutenko aan ABC7 News. "Vandaag zoeken we bloemen voor haar begrafenis.”

Haar moeder, Natalie Mirutenko, vertelde de nieuwszender dat haar dochter haar onlangs had gezegd "hoe prachtig en hoe veilig het wel was" in Mexico-Stad. "Kon ze maar terugkomen, ik zou er mijn leven voor geven.”

Reisadvies

In maart heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies gegeven aan haar inwoners om niet af te reizen naar sommige Mexicaanse staten (zoals Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa en Tamaulipas) door het verhoogd aantal misdrijven met geweld.

Voor Mexico-Stad meldt het reisadvies dat je extra waakzaam moet zijn.