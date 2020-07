Eerste Hongkonger aangeklaagd onder omstreden Chinese veiligheidswet nla

03 juli 2020

16u57

Bron: Belga 0 Een eerste Hongkonger is aangeklaagd onder de omstreden nieuwe Chinese veiligheidswet voor Hongkong. Dat bericht de Britse omroep BBC vrijdag. De man was een van de tien Hongkongers die woensdag gearresteerd werden tijdens protesten. De man droeg een onafhankelijkheidsvlag.

De man wordt ervan beschuldigd dat hij inreed op een groep politieagenten terwijl hij een vlag droeg voor de onafhankelijkheid voor Hongkong. Hij is aangeklaagd wegens het aanzetten tot afscheiding en terrorisme.

China keurde de veiligheidswet dinsdag goed, ondanks internationale kritiek. Volgens de critici perkt de wet de vrijheden in van Hongkong, dat sinds de Britse machtsoverdracht in 1997 een semi-autonome regio van China is.

Vandaag raakte ook bekend dat China het hoofd van een nieuw veiligheidsagenschap heeft benoemd voor Hongkong. In die hoedanigheid staat de man in voor de handhaving van de nieuwe veiligheidswet. De pas benoemde baas van het agentschap, Zheng Yanxiong, geniet bekendheid vanwege zijn gespierd optreden als partijverantwoordelijke tegen protesten in het dorp Wukan in de provincie Guangdong in 2011, aldus het Duitse nieuwsagentschap dpa.