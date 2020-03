Eerste hond in quarantaine: Hongkong roept inwoners op om geen huisdieren meer te kussen Sven Van Malderen

05 maart 2020

13u42

Bron: The Guardian 12 Kus geen huisdieren meer. Die waarschuwing sturen de autoriteiten van Hongkong uit, nadat een hond licht positief getest heeft op het coronavirus. Volgens experts gaat het allicht om een geval van besmetting van mens op dier. De keeshond in kwestie vertoont geen symptomen, maar wordt in quarantaine gehouden tot alle gevaar geweken is.

De viervoeter werd een eerste keer licht positief getest op 26 februari. Nieuwe onderzoeken op 28 februari en 2 maart leverden hetzelfde resultaat op.

Vraag blijft nu of de hond echt besmet geraakt is. De kans bestaat immers ook dat hij het virus opgepikt heeft via een of ander vervuild oppervlak. Of misschien heeft het baasje in zijn buurt zwaar gehoest, dan kunnen er ook sporen van het virus in zijn neus en mond teruggevonden worden. “Een hond kan - net als een zakdoek, bijvoorbeeld - simpelweg drager zijn van het virus”, stelt dierenarts Michael Bradley.

De Wereldgezondheidsorganisatie blijft er voorlopig bij dat katten en honden niet besmet kunnen raken. “Er is alleszins nog geen bewijs voor”, klinkt het. “Laat staan dat ze het virus zelf zouden kunnen verspreiden.”

“Laat dieren niet aan hun lot over”

“Baasjes van huisdieren hoeven zich niet te veel zorgen te maken”, benadrukken de autoriteiten van Hongkong. “In geen geval mogen ze de beestjes aan hun lot overlaten. Respecteer gewoon de hygiënische richtlijnen. Was dus elke keer uw handen als u dieren of hun voeding aanraakt. En zorg dat ze in een propere omgeving kunnen leven.”

“Wie ziek wordt, vermijdt best contact met de dieren. Als hun gezondheid verslechtert, moet de dierenarts zo snel mogelijk verwittigd worden.”

Viroloog Marc Van Ranst liet eerder al optekenen dat de vrees rond huisdieren waarschijnlijk onterecht is. “Corona is geen vogelvirus, in tegenstelling tot influenza. Of huisdieren het virus kunnen overdragen is nog niet getest, maar we verwachten van niet. Destijds waren er katten met het SARS-virus, maar voor corona is dat onwaarschijnlijk”, klonk het.

