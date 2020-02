Eerste homopaar ooit trouwt in Noord-Ierland YV

11 februari 2020

13u01

Bron: Time Magazine, Belga 1 “We wilden geen geschiedenis schrijven, we werden gewoon verliefd”: Robyn Peoples (26) en Sharni Edwards (27), twee vrouwen dus, worden vandaag het eerste koppel van hetzelfde geslacht dat zal trouwen in Noord-Ierland. Dankzij de wetswijzigingen afgelopen zomer werd dat mogelijk.

De twee zullen vandaag trouwen in Carrickfergus, nabij Belfast. Vandaag is de eerste dag dat koppels in het huwelijksbootje kunnen stappen nadat ze zich konden registreren in januari. Het homohuwelijk werd in het Verenigd Koninkrijk in 2014 ingevoerd, in Ierland gebeurde dat in 2015.

De toekomstige echtgenotes willen de “Love Equality”-beweging, een campagne van Amnesty International en andere verenigingen, bedanken omdat ze “de weg hebben vrijgemaakt” voor deze verandering.

Dankbaar

“Hoewel deze campagne eindigt met Sharni en ik die ‘Ja’ tegen elkaar zeggen, begon het met mensen die ‘Nee’ tegen ongelijkheid zeiden”, zei Robyn Peoples in een verklaring uitgegeven door “Love Equality”.

“We zijn de duizenden mensen die voor onze vrijheden opkwamen en de politici die hebben gestemd om de wet te veranderen zeer dankbaar”, voegde haar toekomstige vrouw daar aan toe, “zonder jullie zou ons huwelijk niet mogelijk zijn geweest. We zullen jullie eeuwig dankbaar zijn.”