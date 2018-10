Eerste homohuwelijk in Oostenrijk voltrokken kv

12 oktober 2018

17u12

Bron: Belga 0 De twee vrouwen die de aanleiding waren voor het invoeren van huwelijksgelijkheid in Oostenrijk zijn vandaag getrouwd. Daarmee is het eerste homohuwelijk in het land voltrokken.

In december oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de bestaande wetten discriminerend waren. Het hief de bepalingen op die het huwelijk voorbehield aan heteroseksuele koppels, terwijl koppels van hetzelfde geslacht enkel geregistreerde partnerschappen konden aangaan.

"Vandaag is een historische dag van vreugde", zei Helmut Graupner, de advocaat en activist die de vrouwen vertegenwoordigde in het Hof. Ze vochten de wet aan samen met vier andere koppels.



Het vonnis van de rechtbank stelde het traditionele huwelijk open voor homoseksuelen en geregistreerde partnerschappen voor heteroseksuelen. Voor het brede publiek gaat het vonnis in vanaf 1 januari volgend jaar, maar de betrokken koppels kregen het recht om onmiddellijk te trouwen.

Oostenrijk is het 16de land in Europa en het 26ste land ter wereld dat het huwelijk mogelijk maakt voor iedereen, volgens het Lambda Legal Committee, een groep die de rechten van de LGBT-gemeenschap verdedigt en wordt voorgezeten door Graupner.