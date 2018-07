Eerste groep migranten van reddingsschip Lifeline heeft Malta verlaten Redactie

05 juli 2018

13u07

Bron: dpa/afp 0 In Malta heeft een eerste groep van migranten die door het reddingsschip Lifeline uit zee werden opgepikt, het land verlaten. Frankrijk heeft de 52 mensen opgenomen. Dat heeft een woordvoerder van de Maltese regering in Valletta gezegd.

De migranten kwamen vanochtend op de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle toe. Het gaat onder meer om 42 Soedanezen en 3 Eritreeërs. De andere migranten komen uit Somalië, Tsjaad, Kameroen, Togo en Ivoorkust. Ze zullen volgens Parijs "zeer snel" het statuut van vluchteling krijgen.

In totaal verklaarden negen landen zich bereid om een deel van de opvarenden van het schip van de Duitse hulporganisatie Mission Lifeline op te vangen. België liet weten maximaal vijftien vluchtelingen op te zullen vangen.

De Lifeline had migranten voor Libië uit zee opgepikt maar bleef daarna bijna een week lang op volle zee geblokkeerd omdat het nergens mocht aanmeren. Nadat Malta de belofte had gekregen dat de vluchtelingen over verschillende EU-landen verdeeld zouden worden, gaf Valletta het schip uiteindelijk de toestemming om een Maltese haven binnen te lopen.

De Duitse kapitein moet zich voor de rechter verantwoorden omdat het schip niet reglementair zou zijn geregistreerd. Bovendien heeft de kapitein volgens Malta de aanbevelingen van de Italiaanse autoriteiten genegeerd om de berging van de migranten over te laten aan de Libische kustwacht. Claus-Peter Reisch werd inmiddels op borg vrijgelaten, maar mag het eiland niet verlaten. De ngo ziet in de beschuldigingen een politieke criminaliseringscampagne.