Eerste foto na lockdown: vrouw (31) stort naar beneden en sterft KVE

01 mei 2020

21u28

Bron: Daily Mail, Krone, The Mirror 0 Ze wilde van haar herwonnen vrijheid genieten na de versoepeling van de lockdown in Turkije. Een fotoshoot bij een waterval moest de kers op de taart worden. Maar de 31-jarige Olesya Suspitsyna verloor haar evenwicht, stortte naar beneden voor de ogen van een vriendin en stierf.

De jonge vrouw die uit Kazachstan afkomstig is, woonde al vijf jaar in Antalya. Daar werkte ze als gids voor toeristen. Nadat het verbod om uit te gaan in de regio was opgeheven, maakte ze afgelopen zondag met een vriendin een uitstapje naar de prachtige watervallen van Düden, op korte afstand van Antalya. Het is een van de meest populaire bezienswaardigheden.

Aangekomen bij de kliffen werd de 31-jarige vrouw echter onvoorzichtig. Ze klom over een hek zodat ze een spectaculaire achtergrond zou hebben voor de shoot. Ze besefte duidelijk niet dat ze haar leven op het spel zette. De vrouw verloor haar evenwicht en stortte 35 meter diep, recht in zee. Haar metgezel waarschuwde de reddingswerkers, die haar lichaam uit het water konden halen. Maar ze konden niets meer voor het slachtoffer doen. Olesya was ter plekke gestorven.



Vrienden reageerden na het tragische ongeval geschokt op sociale media. “Olesya heeft altijd van de zee gehouden en het was haar droom om in Turkije te wonen”, schreef iemand. “Ze hield vooral van het gevoel van vrijheid”, legde een ander uit. Haar lichaam wordt zaterdag naar haar vaderland gerepatrieerd.

