Eerste files naar het zuiden staan er al TT

21 juli 2018

08u34

Bron: Belga 4 Op de snelwegen naar de belangrijkste toeristische bestemmingen in Europa zijn vanochtend al de eerste files gesignalseerd, zo berichten mobiliteitsorganisaties Touring en VAB. Dit weekend werd vooraf gecatalogeerd als erg druk of "code rood" richting zuiden. Voor de terugkeerders geldt "code oranje". De grootste drukte wordt verwacht tussen 11 en 18 uur.

In Frankrijk is het omstreeks 07.30 uur op de A7 Lyon-Orange al één uur aanschuiven. Er beginnen zich ook files te vormen op de A1 Rijsel-Parijs (15 minuten extra) en de A10 Parijs-Bordeaux (10 minuten extra). Aan de Mont Blanc-tunnel is het 25 minuten aanschuiven, aldus VAB.

In Duitsland is het vooral druk op de A3 Frankfurt-Würzburg, waar automobilisten een half uur verliezen. Tussen Würzburg en Nuerenberg moet men daar nog eens 10 minuten bijrekenen. Verderop richting Oostenrijk is het een uur aanschuiven op de A8 München-Salzburg.

Ook in Oostenrijk staan er files: automobilisten verliezen 15 minuten op de A10 Salzburg-Villach.

In Zwitserland is het aanschuiven voor en na de Gotthardtunnel, richting Italië. Touring signaleert elf kilometer file of 1 uur 50 minuten wachttijd.

Voor de terugkeerders zijn er vanochtend nog geen noemenswaardige problemen.