Eerste exitpolls: Poetin verkozen voor vierde termijn met score van meer dan 70 procent HR

18 maart 2018

19u16

Bron: Belga 0 De Russische president Vladimir Poetin is, zoals verwacht, herverkozen. Hij kan een vierde en laatste ambtstermijn aansnijden. Volgens de eerste exitpolls van peilingbureau VTsJoeM kreeg Poetin 73,9 procent van de stemmen. Een andere exitpoll geeft Poetin 71,9 procent.

De opkomst lag volgens de centrale kiescommissie beduidend hoger dan in 2012. Dat jaar won Poetin met 63,6 procent van de stemmen. Op de tweede plaats eindigt de kandidaat van de communistische partij. Pavel Groedinin klokte af op 15,9 procent. Groedinin gaat dan weer nummer drie, Vladimir Zjirinovsky, ruim vooraf: de nationalistische stokebrand haalde net geen 7 procent. Ksenia Sobtsjak, die opkwam "tegen iedereen", veroverde met 1,39 procent de vierde plaats. Grigori Javlinski, oprichter van de Jabloko-partij, blijft onder de 1 procent.

De Russen zijn vandaag in duidelijk hogere getale naar de stembus getrokken dan bij de vorige presidentsverkiezingen. Om 17 uur (plaatselijke tijd in Moskou) maakte de centrale kiescommissie gewag van een opkomst van meer dan 50 procent. Vier uur later sluiten de laatste kiesbureaus, in de enclave Kaliningrad. "In de meeste regio's ligt de opkomst significant hoger dan in 2012", stelde voorzitter Nikolaj Boelajev van de kiescommissie vast.

2024

Russisch president Vladimir Poetin had eerder zondag zijn stem uitgebracht in de hoofdstad. Poetins populariteit zweeft in Rusland al enkele jaren rond de 70 procent. De Russische grondwet laat twee opeenvolgende ambtstermijnen toe voor een president. Dat betekent dat Poetin zich in 2024 geen kandidaat meer mag stellen.

Navalny

De hoge opkomst is een teleurstelling voor Aleksandr Navalny, de pro-Westerse kandidaat die door een veroordeling wegens financieel gesjoemel niet aan de verkiezingen kon deelnemen. Navalny had zijn aanhangers gevraagd de stembusgang te boycotten. In de peilingen was de zelfverklaarde corruptiejager goed voor twee tot drie procent van de stemmen.