Eerste Europese top onder leiding van Charles Michel: klimaatdebat en energiemix centraal HLA

12 december 2019

17u15

Bron: Belga 0 Mag kernenergie een rol spelen bij het realiseren van de Europese ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden? Het is een van de discussies die de staatshoofden en regeringsleiders voeren op de Europese top. Vooral de Tsjechische premier Andrej Babis eist een hoofdrol op in het debat. "Ik begrijp niet dat sommige landen problemen hebben met kernenergie", zegt hij.

Na een korte gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan David Sassoli, hebben de Europese leiders omstreeks 16 uur hun klimaatdebat aangevat. Het is een van de hoogtepunten van de eerste Europese top die geleid wordt door Charles Michel. Behalve de vraag of alle 28 lidstaten kunnen instemmen met de ambitie om tegen het midden van de eeuw netto geen broeikasgassen meer uit te stoten, staat ook het debat over de energiemix centraal.

Wat is de plek van kernenergie in de energiemix?

Welke vormen van energieproductie komen in aanmerking om de uitstoot te doen dalen? Meer precies: welke plek heeft kernenergie nog in de energiemix?

De Tsjechische eerste minister Babis brak donderdag alvast een lans voor nucleaire energie. “Ik begrijp niet dat sommige landen daar problemen mee hebben. Kerncentrales stoten geen CO2 uit.” Vijftien lidstaten produceren momenteel zelf energie uit kerncentrales, in verschillende landen zijn nog centrales in aanbouw, of wordt de constructie gepland, stipte Babis aan.

Vooral Oostenrijk wil niet van kernenergie weten. Babis vindt die opstelling “grappig”, want de Oostenrijkers halen een kwart van hun energievoorziening uit Tsjechië, waar meer dan 30 procent van de geproduceerde energie van kerncentrales afkomstig is. “Oostenrijk zou moeten weten dat het zonder stroom dreigt te vallen”, zei Babis fijntjes.

“Elk land moet zijn transitie in eigen handen kunnen nemen. (...) Voor landen die moeten afstappen van steenkool, is duidelijk dat ze niet van de ene op de andere dag op hernieuwbare energie kunnen overstappen.” Frans president Emmanuel Macron

Ook Frankrijk vertrouwt op kernenergie om zijn uitstoot te drukken. President Emmanuel Macron haalde aan dat ruim 60 procent van de Franse elektriciteitsproductie nucleair is. Macron is alvast te spreken over de voorlopige versie van de conclusies die de leiders later op de middag hopen aan te nemen. “Wat daar instaat is dat elk land zijn transitie in eigen handen moeten kunnen nemen. (...) Voor landen die moeten afstappen van steenkool, is duidelijk dat ze niet van de ene op de andere dag op hernieuwbare energie kunnen overstappen.”

De Luxemburgse premier Xavier Bettel liet alvast weten dat elk land wat hem betreft zijn eigen energiemix moeten kunnen samenstellen, maar dat er geen Europees geld naar kernenergie mag gaan. “Kernenergie is niet veilig en ook niet duurzaam. Het kan geen oplossing voor klimaatverandering zijn.”

Nog geen akkoord

Het ziet er niet naar uit dat de Tsjechische premier Babis in zijn opzet zal slagen om kernenergie expliciet vermeld te krijgen in de definitieve conclusies. Maar het debat heeft wel repercussies. Gisteren slaagden de Europese lidstaten er niet in een akkoord met het Europees Parlement over duurzame financiering te bekrachtigen. Met dat akkoord over een classificatiesysteem ('taxonomie') voor ecologisch duurzame economische activiteiten wil de EU overheden, bedrijven en investeerders duidelijk maken hoe ze kunnen bijdragen aan economische activiteiten die passen in een klimaatneutrale economie.

Volgens het akkoord tussen de Europese instellingen hoort kernenergie daar niet bij, maar het Verenigd Koninkrijk - dat normaal gezien einde januari de EU verlaat - stemde tegen de tekst. Er wordt nu naar Frankrijk gekeken om zich maandag alsnog volmondig achter het akkoord te scharen en zo een voldoende grote meerderheid te leveren.