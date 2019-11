Eerste duikboot met cocaïne onderschept die vanuit Zuid-Amerika op weg was naar Europa HR

24 november 2019

15u05

De Spaanse politie heeft voor de kust van Galicië een onderzeeër met cocaïne onderschept. Het is volgens plaatselijke media de eerste keer dat in Europese wateren een 'transatlantische' duikboot is gesnapt die met drugs rechtstreeks uit Latijns-Amerika kwam.

Twee bemanningsleden, afkomstig uit Ecuador, zijn gearresteerd. Naar een derde bemanningslid wordt nog gezocht langsheen de kust bij Playa de Foxos, 55 kilometer ten zuidwesten van regiohoofdstad Santiago de Compostella. De duikboot zelf kwam volgens El Païs vanuit Colombia. Hij zou gebouwd zijn in Guyana, een buurland van Brazilië en Venezuela, en was al jaren in gebruik.



Wat de bemanning niet wist, is dat de onderzeeër al drie dagen gevolgd werd door de politie. De smokkelaars wilden aan land gaan bij Punta Couso, vlakbij de Portugese grens. Maar ze zouden ontdekt hebben dat politie en douane hen op het spoor waren. Daarom verdwenen ze snel weer onder water.

De achtervolgers slaagden er echter in de onderzeeër in het vizier te houden en te stoppen. Het is niet bekend of er drugs in zee is gedumpt. De politie schat dat er nog minstens 3.000 kilo cocaïne in de duikboot zit. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Men onderzoekt hoe men de duikboot aan wal kan brengen.

In Zuid-Amerika is men al langer vertrouwd met narco-onderzeeërs. Voor de kust van het zuidwesten van Colombia werd eind september nog een duikboot met 8000 kilo cocaïne aan boord ontdekt, zoals je kan zien op onderstaande beelden:

VIDEO: Duikboot met 8000 kilo cocaïne aan boord ontdekt