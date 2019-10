Eerste dronebedrijf ter wereld bezorgt pakjes aan klanten in Amerikaanse stad Erik Kouwenhoven

23 oktober 2019

07u04

Bron: AD.nl 1 Het Amerikaanse bedrijf Wing bezorgt snacks en producten voor de gezondheidszorg aan inwoners van Christiansburg in de staat Virginia. Het is daarmee de eerste commerciële droneservice ter wereld.

Eerder dit jaar werd Wing een van de eerste drone-exploitanten die door de Federal Aviation Administration (het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, nvdr.) werd gecertificeerd als een commerciële luchtvaartmaatschappij. Hierdoor kan het goederen leveren aan mensen die kilometers ver weg wonen en niet in het gezichtsveld van de drone-exploitant.

Een video geplaatst door Wing toont een ouder echtpaar en een gezin met jonge kinderen, die hun smartphone gebruiken om een bestelling te plaatsen. Vervolgens zien we een werknemer die de items in een kartonnen doos plaatst. De doos wordt vervolgens bevestigd aan een gele haak die in de lucht bungelt; de camera zoomt uit en we zien hoe de doos naar boven wordt getrokken in de richting van de zwevende drone.

Beperkte mobiliteit

De drone vliegt door de stad en deponeert uiteindelijk de dozen in de tuin van de wachtende klanten. Het bejaarde echtpaar krijgt verband, terwijl het gezin snacks krijgt. Het bedrijf hoopt met de drones het aantal voertuigen op de weg te verminderen en presenteert zichzelf ook als een bezorgservice voor mensen met beperkte mobiliteitsopties. Wing belooft binnen enkele minuten na het plaatsen van de bestellingen te leveren in aangewezen ‘afleverzones’.

Er worden geen bijkomende kosten gerekend voor de leveringen, aldus een woordvoerder.