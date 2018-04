Eerste dodelijke slachtoffer aanval Toronto geïdentificeerd: “Anne Marie had altijd een lach op haar gezicht” TTR

24 april 2018

16u45

Bron: CBC News 0 De Canadese autoriteiten hebben het eerste dodelijke slachtoffer van de aanval in Toronto geïdentificeerd: Anne Marie D’Amico. De leeftijd van de vrouw is nog niet bekend. Zo meldt CBC News. De hardwerkende vrouw die in haar vrije tijd regelmatig vrijwilligerswerk deed, is voorlopig het enige slachtoffer dat werd geïdentificeerd.

Anne Marie D’Amico is één van de tien slachtoffers die om het leven is gekomen nadat Alex Minassian gisterennamiddag met een gehuurde Ryder-bestelwagen tientallen mensen omver maaide in Toronto. De 25-jarige student die afkomstig is uit een buitenwijk van Toronto, kon niet veel later door een moedige agent overmeesterd worden zonder geweld. (Lees verder onder de foto.)

“Ze hield van het leven en reisde regelmatig. Daarnaast deed ze ook vrijwilligerswerk”, getuigt Jon Tam, een collega van de overleden D’Amico, die een job had in de financiële sector. “Ze had altijd een lach op haar gezicht. We zullen Anne Marie ontzettend missen.” Volgens de man reageert iedereen bij Invesco, het bedrijf waar de vrouw werkte, verslagen.

Uit respect voor de familie van het slachtoffer wordt er voorlopig nog geen verdere informatie meegedeeld aan de pers.