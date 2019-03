Eerste dodelijk slachtoffer van mazelen dit jaar in Frankrijk SVM

13 maart 2019

17u53

Bron: Belga 0 In Frankrijk is dit jaar een eerste sterfgeval door mazelen geregistreerd, als gevolg van een hersenontsteking. Dat deelt de Franse Volksgezondheid in haar wekelijks bulletin mee.

In heel 2018 stierven drie mensen aan mazelen, een zeer besmettelijke ziekte die ernstige of zelfs dodelijke complicaties kan veroorzaken (denk maar aan hersenontsteking, longontsteking of verlies van gezichtsvermogen; nvdr). In totaal zijn sinds 2008 een twintigtal mensen in Frankrijk aan deze ziekte overleden.

Sinds het begin van 2019 zijn 350 mensen getroffen door mazelen, aanzienlijk minder dan dezelfde periode in 2018. Toen waren er nog 966 gevallen.

Honderd patiënten moesten in het ziekenhuis opgenomen worden, vijf onder hen belandden uiteindelijk op de dienst intensieve zorgen. In 27 gevallen veroorzaakten de mazelen een longontsteking.

Nieuwe uitbraak

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef wezen de wereld onlangs op een nieuwe uitbraak van mazelen. Volgens Unicef vertegenwoordigen tien landen -waaronder Brazilië, Oekraïne en Frankrijk- ongeveer driekwart van de totale toename in 2018.

In Frankrijk werd het vaccin verplicht gesteld voor kinderen die geboren werden na 1 januari 2018. Eerder maakte dat deel uit van de aanbevolen vaccins. Een eerste injectie wordt gedaan als het kind twaalf maanden oud is, een tweede volgt als hij of zij tussen 16 en 18 maanden oud is.