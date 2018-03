Eerste dodelijk slachtoffer met zelfrijdende wagen: Uber rijdt voetganger aan TTR

19 maart 2018

18u27

Bron: CNBC, Bloomweg, NY Times 0 Een vrouw is om het leven gekomen nadat ze gisteren werd aangereden door een zelfrijdende wagen. De feiten vonden plaats in de stad Tempe, in de Amerikaanse staat Arizona. Voor zover bekend gaat het om het eerste dodelijke ongeval veroorzaakt door een zelfrijdende auto. Uber heeft alle tests met zelfrijdende voertuigen opgeschort.

Hoewel achter het stuur van de zelfrijdende auto van Uber toch een menselijke chauffeur zat, kon het fatale ongeval niet verhinderd worden. De chauffeur kon de vrouw, die de straat overstak, onmogelijk ontwijken. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media vandaag. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd, maar alle hulp kwam te laat.

Uber bevestigde de crash en het bedrijf laat weten alle tests met zelfrijdende auto's tijdelijk stop te zetten in San Francisco, Phoenix, Pittsburgh en Toronto in Canada. "We betreuren dit ongeval en willen meewerken aan het onderzoek van de lokale politie", aldus een woordvoerder van Uber. "Ongelooflijk droevig nieuws", reageerde ook Uber-topman Dara Khosrowshahi op Twitter.

De autodeeldienst levert zware inspanningen om auto’s vanzelf te laten rijden. Net als tientallen andere ondernemingen is Uber bezig met systemen te ontwikkelen en te testen. De menselijke bestuurders vormen immers de grootste kost voor het bedrijf.



Een van de argumenten voor dergelijke robotwagens is dat de overgrote meerderheid van de verkeersongevallen te wijten is aan een menselijke fout. Tegelijkertijd was de sector zich ervan bewust dat ook met zelfrijdende auto's dodelijke ongevallen niet volledig uit te sluiten zijn.

Eerder ontstond al heel wat controverse in het Amerikaanse San Francisco nadat een zelfrijdende wagen op een drukke weg door een rood licht reed. Volgens Uber ging het niet om een fout van het systeem, maar was een mens de oorzaak van de verkeersovertreding. “De wagen in kwestie maakte geen deel uit van het proefproject met zelfrijdende wagens”, klonk het toen.