Eerste dodelijk ongeval met elektrische step in Zweden

31 mei 2019

14u48

Bron: belga 0 buitenland Een 27-jarige man is met zijn elektrische step verongelukt in de Zweedse stad Helsingborg. De e-steprijder botste op een personenwagen op een kruispunt, zo meldt de politiewoordvoerder van Helsinborg vandaag aan DPA.

Het gaat om het eerste dodelijke verkeersongeval met een e-step in het Scandinavische land. Dergelijke e-steps rijden ook daar steeds meer rond in grote steden. Vaak gaat het om deelsteps die gehuurd worden.

Nog maar vorige woensdag hadden artsen van een ziekenhuis in Hamburg een oproep gelanceerd naar mensen die met een elektrische step rijden om een helm te dragen. Het risico op een zwaar ongeval met een elektrische step is "zeer groot".



In ons land kwam vorige maand een 41-jarige man om het leven na een ongeval met een elektrische step. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om het eerste dodelijk ongeval met een dergelijke elektrische step in ons land.

Crashtest

De Franse verzekeringsmaatschappij MMA deed vorige maand een crashtest met zo’n elektrische step. Een wagen reed met een snelheid van 50 km per uur een dummy op een step omver. De dummy belandde met het hoofd tegen de voorruit en wordt vervolgens meters de lucht in gekatapulteerd.

Een soortgelijke aanrijding heeft volgens experts 95 procent kans op een dodelijke afloop voor de aangereden stepgebruiker. Ter verduidelijking: het gaat hier niet om een wetenschappelijk onderbouwde test.

