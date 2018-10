Eerste dodelijk ongeval met elektrische step in Spanje: vrouw (40) overleeft aanrijding niet mvdb

30 oktober 2018

17u41

Een aanrijding in Barcelona waarbij een vrouw levensgevaarlijke verwondingen opliep en twee weken later overleed, is het eerste dodelijke ongeval met een elektrische step in Spanje. De vrouw overleed vorige dinsdag in het ziekenhuis. Dodelijke ongevallen met elektronische steps zijn in Europa vooralsnog uiterst zeldzaam.

De vrouw (40) reed volgens getuigen op 9 oktober rond 16.20 uur met haar elektrische step op het trottoir aan een kruispunt in Sabadell, een voorstad van Barcelona. Ze verloor vermoedelijk haar evenwicht en kwam op de rijweg terecht. Een voorbijrijdende vrachtwagen kon haar niet meer ontwijken en reed haar aan. De vrachtwagenbestuurder is niets ten laste gelegd.



De elektrische step is in Spanje aan een opmars bezig in de steden. Net als hier schieten verhuurbedrijven en winkels als paddenstoelen uit de grond. Ook taxibedrijf Uber wil haar activiteiten wereldwijd uitbreiden met e-steps. Begin september overleed een 24-jarige man in de Amerikaanse stad Dallas (Texas) na een val met zijn gehuurde elektrische step.

Maximum 25 km per uur

Sinds 21 april is in ons land de maximumsnelheid voor elektrische steps, hoverboards en Segways niet langer 18 km per uur, maar 25 km per uur, zoals in de rest van Europa. De ‘voortbewegingstoestellen’ zijn toegelaten op het trottoir. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) legde geen extra vereisten op. Enkel een verzekering volstaat. “Net zoals bij de elektrische fiets is er geen minimumleeftijd en zijn er geen nummerplaat, rijbewijs of fietshelm nodig”, luidde het toen.

In september 2010 belandde de grote baas van Segway met zijn voertuig in een afgrond op zijn landgoed in de Engelse regio West-Yorkshire. Jimi Heselden overleefde het ongeval niet.