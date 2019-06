Eerste dode met elektrische step in Parijs AW

11 juni 2019

16u30

Bron: ANP 4 Voor het eerst is in Parijs een dodelijk ongeval gebeurd met een elektrische step, een voertuig dat ongeveer een jaar geleden zijn intrede deed in de straten van de Franse hoofdstad. Een 25-jarige man kwam om nadat hij met zijn step in botsing kwam met een vrachtwagen. Volgens Franse media gaf de man met de step geen voorrang.

Naar schatting rijden er op dit moment 20.000 elektrische steps over de Parijse trottoirs, tot groot ongenoegen van veel inwoners. De roep om nieuwe verkeersregels wordt steeds sterker. In de Franse stad Lyon probeerden tegenstanders de elektrische steps zelfs al te saboteren door er verf op te spuiten.



Ook in ons land zijn de steps aan hun opmars bezig. Midden april gebeurde in Brussel wellicht het eerste dodelijke ongeval in ons land met een elektrische step. In de nacht van 16 op 17 april werd op de Haachtsesteenweg in Haren rond 0.30 uur een 41-jarige man zwaargewond aangetroffen op een bankje, met de step aan zijn voeten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij op 18 april aan zijn verwondingen overleed.

Bekijk ook hoe een dashcam een man op een elektrische step in de Hallepoorttunnel filmt: