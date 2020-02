Eerste date loop faliekant af: vrouw komt terecht in gewapende bankoverval MDG

14 februari 2020

12u12

Bron: CNN 0 En jij dacht dat jouw eerste date een ramp was? Dat is alleszins buiten het eerste afspraakje van Shelby gerekend. De vrouw uit Attleboro Falls, Massachusetts, raakte tijdens haar ontmoeting met Christopher Castillo betrokken bij een gewapende bankoverval.

De twee tortelduifjes leerden elkaar kennen via een datingapp en besloten om af te spreken. Maar dat afspraakje liep niet helemaal van een leien dakje. Ze pikte haar date, Christopher Castillo, op bij hem thuis en reed nietsvermoedend weg.

Date from hell

De dame rook geen argwaan toen hij vroeg om een korte stop te maken in de bank. Maar wanneer hij al rennend terugkwam, vermomd met een muts en zonnebril, voelde ze dat er iets niet helemaal klopte. Hij had bovendien een wapen en 1.000 dollar (zo’n 923 euro) cash bij zich en beval haar om weg te vluchten, dat doet ze ook. Toen ze de politielichten in de verte zag, verstijfde ze en stapte ze uit, het einde van een wel heel speciale eerste ontmoeting.

Schuldig

Christopher Castillo werd deze week schuldig bevonden en werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor de overval, en twee jaar in the Bristol County House of Corrections (USA) voor agressief gedrag.

De vrouw komt er gelukkig enkel met de schrik van af en zal in de toekomst twee keer nadenken vooraleer ze afspreekt met iemand die ze online leert kennen.

