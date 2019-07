Eerste dag stierenrennen Pamplona: minstens vijf gewonden, één deelnemer gespietst ADN Daimy Van den Eede

07 juli 2019

10u22

Bron: Reuters, Belga 82 Op de openingsdag van de beruchte jaarlijkse stierenloop in Pamplona vandaag is één persoon gespietst. In totaal zijn minstens vijf mensen gewond geraakt. Drie mensen blesseerden zich aan de hoorns van de stier, twee anderen liepen een hersenschudding op. Dat melden Spaanse media op basis van info van een woordvoerder van het ziekenhuis in de Noord-Spaanse stad.

Elk jaar verzamelen duizenden lopers in Pamplona voor de zogenaamde San Fermínfeesten. Tot en met volgende week zondag worden er dagelijks stieren losgelaten op een 875 meter lang parcours doorheen de smalle straten van de stad. Een menigte vrijwilligers loopt voor de stieren uit en probeert het er heelhuids vanaf te brengen. Zo’n ‘encierro’ is uiteraard niet zonder gevaar. Jaarlijks raken tientallen mensen gewond. In 2009 viel het laatste dodelijke slachtoffer.



Het zijn echter vooral stieren die het leven laten bij de gevechten. Dierenrechtenorganisaties protesteren dan ook al jaren tegen de traditie, die volgens hen onnodig veel dierenleed veroorzaakt.

