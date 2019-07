Eerste "cyberdissident" in China veroordeeld tot 12 jaar cel nla

29 juli 2019

12u21

Bron: Belga 0 De oprichter van een Chinese internetsite die schendingen van mensenrechten aan het licht brengt, is vandaag tot twaalf jaar cel veroordeeld. Het is een van de zwaarste straffen die een dissident in China tegen zich heeft horen uitspreken in de laatste jaren.

Huang Qi (56) is schuldig bevonden aan "het bekendmaken van staatsgeheimen" en zag goederen van hemzelf verbeurd verklaard worden ten bedrage van 26.100 euro door de volksrechtbank van Miangyang.

Huang Qi staat al vrij lang te boek in China als een dissident. Sinds 2000 is hij beheerder van de internetsite "64 Tianwang" - die geblokkeerd wordt in de Volksrepubliek - waarin hij de protesten op het Tiananmenplein in Peking van 4 juni 1989 in herinnering brengt. Het protest is in China bekend onder de naam van de datum waarop het plaatsvond, namelijk 6-4 (in zesde maand, op de vierde dag).

Niet eerste celstraf

Huanq Qi, die volgens mensenrechtenorganisaties gezondheidsproblemen heeft, is opgepakt in 2016, kort nadat hij de prijs voor persvrijheid van Reporters Zonder Grenzen en TV5 Monde had gekregen. Die had hij in 2004 ook al ontvangen, nadat hij toen al tot vier jaar celstraf was veroordeeld. Hij was de eerste dissident die een celstraf kreeg, omdat hij zijn ideeën via het internet verspreidde.

In 2009 werd hij opnieuw veroordeeld, dit keer tot drie jaar cel, nadat hij de fouten bij de bouw van schoolgebouwen had aangeklaagd die ingestort waren bij de aardbeving in Sichuan (waarbij 87.000 mensen omkwamen of vermist raakten).

De zwaarste straf die een politieke tegenstander van het Chinese regime kreeg sinds president Xi Jinping aan de macht is, was voor de dissident Qin Yongmin, die vorig jaar tot 13 jaar cel werd veroordeeld voor subversie.

Meer over China

Huang Qi