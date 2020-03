Eerste coronatest Angela Merkel negatief ADN

23 maart 2020

17u16

Bron: Belga, ANP 0 De eerste test die duidelijk moet maken of de Duitse bondskanselier Angela Merkel (65) het coronavirus heeft opgelopen, is negatief. Een regeringswoordvoerder zegt dat Merkel geen infectie heeft en dat deze week meer tests volgen.

De Duitse bondskanselier zit sinds zondagavond in thuisisolatie na contact met een arts die door het coronavirus is besmet. De dokter gaf haar vrijdagmiddag een vaccinatie tegen pneumokokken, en bleek later geïnfecteerd. Merkel ging, nadat ze dat had vernomen, meteen in quarantaine.

Merkel kreeg het nieuws van de besmetting bij de arts zondagavond te horen, nadat ze op een persconferentie nog uitleg had gegeven over nieuwe maatregelen tegen het coronavirus.



Merkel zit nu in afzondering in haar woning in Berlijn. De bondskanselier blijft gewoon werken. Zo nam ze maandag telefonisch deel aan de vergadering van de Duitse bondsregering. De regeringsleider is gezond en vertoont geen symptomen, liet haar plaatsvervanger Olaf Scholz eerder op de dag weten.

