Eerste coronadode in Nieuw-Zeeland in meer dan drie maanden jv

04 september 2020

08u10

Bron: belga 0 Nieuw-Zeeland heeft opnieuw een overlijden aan de gevolgen van Covid-19 vastgesteld. Het is de eerste coronadode in meer dan drie maanden tijd op het eiland. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het slachtoffer overleed vrijdag in het ziekenhuis. Het gaat om een “vijftiger die deel uitmaakte van de broeihaard die in augustus de kop opstak in Auckland”, volgens een persbericht van het ministerie van Volksgezondheid.

Sinds 24 mei werd er geen enkel overlijden meer geregistreerd in Nieuw-Zeeland dat het gevolg was van een coronabesmetting. In totaal zijn er nu 23 mensen in Nieuw-Zeeland aan het coronavirus overleden.