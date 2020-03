Eerste coronadode in Nederland SPS

06 maart 2020

11u24

Bron: ANP 0 In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus. Een 86-jarige man die opgenomen was in een ziekenhuis in Rotterdam is vandaag gestorven, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De patiënt uit de Hoeksche Waard lag in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Waar de man de besmetting opliep, is niet bekend. Het slachtoffer verbleef niet in een risicogebied en kwam niet in contact met bevestigde besmettingsgevallen, aldus het rijksinstituut.

Een eerste onderzoek van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bracht niet aan het licht hoe de 86-jarige het coronavirus heeft ‘gekregen’. “Hij was helder. We konden met hem praten. Maar hij wist het niet”, vertelde Rob Kievit, voorzitter van de raad van bestuur van het Ikazia Ziekenhuis tegenover het Algemeen Dagblad, toen de patiënt nog in een isolatiekamer lag.

Het ziekenhuis en de GGD hebben de contacten van de patiënt, zowel bezoekers als verzorgers, in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest, aldus het RIVM.

