Eerste coronadode in Grieks migrantenkamp

27 september 2020

Bron: ANP

De Griekse autoriteiten hebben zondag de eerste coronadode uit een migrantenkamp gemeld. Het gaat om een 61-jarige man uit Afghanistan die in het vluchtelingencentrum van Malakassa, ten noorden van Athene, verbleef. Hij overleed in een ziekenhuis in de hoofdstad, waar hij werd behandeld wegens Covid-19.