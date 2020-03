Eerste coronabesmetting in Guinee is een Belgische vrouw kg

13 maart 2020

15u58

Bron: Belga 76 Een eerste besmetting met het coronavirus is vanochtend vastgesteld in Guinee. De zieke is een Belgische vrouw die enkele dagen geleden aankwam in het West-Afrikaanse land. Dat meldt Remy Lamah, de Guineese minister van Volksgezondheid.

De minister meldde dat er een "besmetting met het coronavirus bevestigd" was in een centrum voor de behandeling van infectueuze ziektes in de buitenwijken van Conakry, in Guinee.

"De zieke is een Belgische toeriste die vier of vijf dagen geleden aangekomen is in Conakry en gisteren symptomen ontwikkelde". Ze werd daarna naar het centrum voor behandeling vervoerd. Dat heeft de minister zonder meer details gezegd. De informatie is bevestigd geweest door een dokter.

Guinee is na meerdere landen - Nigeria, Senegal, Ivoorkust en Burkina Faso - het vijfde West-Afrikaanse land geraakt door het coronavirus. Er werden 181 gevallen opgespoord in 15 verschillende landen van het Afrikaans continent. Er zijn vijf doden gevallen. Sub-Sahara-Afrika werd tot nu toe gespaard.

Wereldwijd vielen er ondertussen meer dan 5.000 doden, waarvan meer dan 1.800 buiten China, sinds de uitbraak van het virus in december.

