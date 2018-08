Eerste centra voor migranten openen in Beieren KVE

01 augustus 2018

08u47

In de Duitse zuidelijke staat Beieren openen vandaag de eerste controversiële centra voor migranten. Die centra maken deel uit van het plan van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, om de asielprocedure te versnellen en mensen van wie de asielaanvraag is geweigerd, sneller het land uit te zetten.

Het plan van Seehofer om migranten aan de grens terug te sturen, veroorzaakte een politieke crisis in Duitsland. De alliantie tussen de christendemocraten (CDU) van bondskanselier Angela Merkel en de CSU van Seehofer kwam onder zware druk te staan. Merkel kwam uiteindelijk tot een akkoord met Seehofer om asielzoekers die in het land aankomen, in centra te houden terwijl hun status wordt gecontroleerd.

Andere Duitse staten vertraagden de oprichting van de zogeheten 'Ankerzentren' ("ankercentra"), of weigerden deel te nemen aan dat beleid. Beieren, thuisbasis van de CSU, voert het plan wel uit ondanks kritiek. Kerkgroepen, vluchtelingenactivisten en oppositiepartijen noemen de centra deportatiekampen en waarschuwden voor de isolatie van migrantengemeenschappen.

Bestaande centra voor de aankomst van migranten in Beieren zijn aangepast om als ankercentra dienst te doen. Elk centrum is ontworpen om ongeveer 1.000 tot 1.500 mensen onder te brengen. In de ankercentra worden de mensen ondergebracht tot ze in gemeenten worden verdeeld, of naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.