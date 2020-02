Eerste CDU-kandidaat voor opvolging Angela Merkel meldt zich YV

18 februari 2020

14u10

Bron: ANP 1 Norbert Röttgen heeft zich als eerste openlijk gemeld als kandidaat om Annegret Kramp-Karrenbauer op te volgen als voorzitter van de Duitse christendemocratische partij CDU. De partijleider is ook kandidaat voor de opvolging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Kramp-Karrenbauer kondigde eerder aan met mogelijke opvolgers te zullen praten om volgende week een kandidaat naar voren te schuiven.

De 54-jarige Röttgen, heeft zich dinsdag per mail kandidaat gesteld en heeft ook al met Kramp-Karrenbauer gesproken. Hij is in een eerder kabinet minister van Milieu geweest en profileert zich tegenwoordig als buitenlandexpert.

Röttgen werd tot nu toe niet genoemd in het rijtje van kanshebbers. De andere kandidaten hebben zich nog niet gemeld. De CDU kiest in een speciale partijbijeenkomst een nieuwe chef.

Annegret Kramp-Karrenbauer, de gedoodverfde opvolgster van bondskanselier Angela Merkel, liet eerder al weten dat ze komende zomer geen kandidaat zou zijn voor het kanselierschap. Verder kondigde ze ook aan dat ze zich binnenkort zou terugtrekken als partijvoorzitster, nog geen twee jaar na haar aantreden.