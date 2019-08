Eerste burgerslachtoffer in Idlib sinds staakt-het-vuren startte jv ttr

04 augustus 2019

17u10

Bron: afp, belga 2 In het Syrische Idlib is een vrouw om het leven gekomen, het eerste burgerslachtoffer sinds een staakt-het-vuren in Idlib is ingegaan drie dagen geleden. Dat meldt het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR). Washington benadrukt de noodzaak om een einde te maken aan de "aanvallen op burgers".

De oude vrouw kwam om het leven in een bombardement door de regering op de rebellenstad Badama in het westen van Idlib. Nog eens vijf anderen raakten gewond, aldus SOHR. Volgens het observatorium schenden zowel de regeringstroepen als de rebellen het staakt-het-vuren sinds dat vrijdag van kracht ging.

De Syrische regering stemde donderdag in met een voorwaardelijk staakt-het-vuren in Idlib en de centrale provincie Hama.



Washington wil dat de “aanvallen op burgers” stoppen, zo klonk het in een mededeling. "We verwelkomen de inspanningen van Turkije en Rusland, die samenwerken om tot een staakt-het-vuren te komen.” Washington bevestigt opnieuw dat het niet kan worden gezien als een "militaire oplossing voor het Syrische conflict". "Enkel een politieke oplossing kan een stabiele en veilige toekomst garanderen voor alle Syriërs.”

Buffer

In 2018 spraken Moskou en Ankara af om een "gedemilitariseerde zone" te creëren in Idlib, die een buffer moest vormen tussen de gebieden in handen van het regime en van de opstandelingen. Maar de jihadisten weigeren zich terug te trekken. Gisteren herhaalde de leider van HTS dat de groep zich niet zal terugtrekken als er een buffer gevormd wordt.

De provincie Idlib telt ongeveer drie miljoen inwoners, en meer dan 400.000 mensen moesten de afgelopen drie maanden vluchten voor de bommen.