Eerste bioscoop in Saoedi-Arabië in bijna 40 jaar opent met 'Black Panther'

21 april 2018

Tientallen Saoedische gezinnen hebben vrijdag voor de eerste keer in bijna 40 jaar een bezoek kunnen brengen aan de bioscoop. De première was voor de film 'Black Panther'. Tijdens de voorstelling kregen de toeschouwers een reclamefilmpje voor Coca-Cola te zien, alsook een interview met de Saoedische kroonprins.

Sinds de jaren '80 waren bioscopen in Saoedi-Arabië, op enkele kleine uitzonderingen na, verboden, omdat ze werden beschouwd als onislamitisch. Maar sinds vrijdag kunnen de Saoedi's weer naar de bioscoop. In december vorig jaar kondigde het Saoedische ministerie van Cultuur aan dat bioscopen vanaf april 2018 weer toegelaten zouden zijn.

Vrijdag opende een bioscoop van keten AMC voor het eerst de deuren in hoofdstad Riyad. De kaartjes ter waarde van 75 Saoedische riyal (16 euro) waren op slechts enkele minuten uitverkocht. De bioscoopbezoekers schoven aan voor popcorn en namen trots selfies in de lobby.

Vooraleer de hoofdfilm begon, kreeg het publiek een kortfilm te zien over filmgeschiedenis, een fragment van een interview met de Saoedische kroonprins voor de Amerikaanse televisie en een reclamespot voor Coca-Cola waarin vrouwen met de auto rijden. Twee fragmenten waarin gezoend werd, werden blijkbaar wel uit de film geknipt.

"Gepaste keuze"

De keuze voor 'Black Panther' was bewust. "Het is het verhaal van een jonge prins die een groot land transformeert", zei Adam Aron, CEO van bioscoopketen AMC Entertainment Holding woensdag tijdens een VIP-vertoning van de film. "Dat kan sommigen van jullie bekend in de oren klinken."

De autoriteiten hopen tegen 2030 zo'n 350 bioscopen met in totaal meer dan 2500 schermen op te richten, om de bevolking van 32 miljoen mensen, waarvan de meerderheid jonger dan 30 is, te bedienen. De ticketverkoop moet jaarlijks een klein miljard euro opbrengen.

Hervormingen

De huidige kroonprins Mohammed bin Salman heeft ook komaf gemaakt met andere restricties die in de jaren 1980 werden ingevoerd. Zo werd het verbod op openbare concerten opgeheven en mogen vrouwen weer met de auto rijden.

De recente hervormingen, die enkele jaren geleden nog ondenkbaar leken, stoten op relatief weinig weerstand in Saoedi-Arabië. Toch zijn er nog steeds tegenstanders van de bioscopen, die beweren dat de films 'haram' (verboden) blijven.

Veel ruimte voor protest is er echter niet. Betogingen en politieke partijen zijn verboden in het land en de media staan er onder controle van de overheid. De macht van de religieuze politie werd in 2016 flink ingeperkt en prominente clerici en activisten werden gearresteerd in een poging om dissidenten met andere, conservatieve meningen het zwijgen op te leggen.