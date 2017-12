Eerste Australische holebikoppels dienen huwelijksaanvraag in jv

Bron: belga 0 EPA Daniel Gray-Barnett en partner Daniel Barnett met huwelijksambtenaar Nigel Thomas op de achtergrond. Australische holebikoppels die in het huwelijksbootje willen stappen, hebben vandaag voor het eerst de gelegenheid gekregen om een aanvraag daarvoor in te dienen. Nauwelijks iets meer dan 24 uur na de massale goedkeuring ervan in het parlement, is de wet die het homohuwelijk toelaat al in werking getreden.

Verschillende steden in Australië hebben vandaag uitzonderlijk de mogelijkheid geboden om een huwelijksaanvraag in te dienen bij de burgerlijke stand. Normaal gezien is dienst op zaterdag enkel open voor de huwelijksceremonie zelf.

Australische media melden dat de primeur voor de eerste aanvraag gaat naar twee mannen uit Sydney. De twee dertigers zijn van plan om elkaar op 30 januari 2018 het jawoord te geven. Volgens de Australische nieuwssite van The Guardian hadden alleen al in het centrum van Sydney om 14.00 uur vijf holebikoppels een aanvraag ingediend. Daarnaast liepen er ook online aanvragen binnen, maar daarvan zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Koppels die een aanvraag indienen, moeten minstens één maand wachten voordat ze ook echt kunnen trouwen. De eerste holebihuwelijken in het land zullen dus op 9 januari kunnen plaatsvinden. Australische koppels die in het buitenland trouwden, worden wel al officieel erkend vanaf vandaag.

Het Australische parlement had donderdag met een grote meerderheid een wet gestemd waarmee twee mensen van hetzelfde geslacht de toelating krijgen om met elkaar te trouwen. Dat gebeurde nadat in november bij een grootschalige volksbevraging was gebleken dat bijna twee derde van de Australische bevolking voorstander is van het holebihuwelijk.

Australië is het 25ste land dat het holebihuwelijk toelaat. De gebeurtenis kreeg heel wat aandacht in het land. Op beelden op sociale media is onder meer te zien dat het beroemde operagebouw van Sydney uitgelicht werd in de kleuren van de regenboogvlag.

In ons land is het homohuwelijk al mogelijk sinds 2003. België was daarmee het tweede land, na Nederland, om de wetgeving in te voeren.

