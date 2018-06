Eerste "Aquarius-vluchtelingen" aangekomen in Valencia BVB ADN LVA

16 juni 2018

15u08

Bron: Belga 8 In de Spaanse havenstad Valencia zijn rond half zeven vanochtend de eerste van de 629 door Italië en Malta afgewezen migranten van het reddingsschip Aquarius aangemeerd. 2300 hulpverleners staan klaar om hen op te vangen.

Omstreeks 06.30 uur voer het Italiaanse schip Dattilo de haven van Valencia binnen. Een spandoek heet de migranten in verschillende talen welkom in Spanje. Ze worden op de kaai opgewacht door een leger hulpverleners. Omstreeks 10.00 uur in de ochtend worden ook de Aquarius en een tweede Italiaans schip, de Orione, in de haven verwacht.

Samen met de twee escorterende Italiaanse schepen ondernam de Aquarius de meer dan 1.500 kilometer lange overvaart naar Valencia op een bij momenten ruwe zee. Onder de opvarenden zijn 123 minderjarigen en minstens zeven zwangere vrouwen, klinkt het.

Het lot van de Aquarius en de opvarenden zette de spanningen tussen de Europese landen over de aanpak van de migratiestromen helemaal op scherp. Zo leverde Frankrijk zware kritiek op de weigering van Italië, waar sinds kort een regering van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega aan de macht is.

Dankbaarheid

In de haven van Valencia worden de vluchtelingen eerst door leden van het Rode Kruis onthaald en behandeld. Zoveel migranten in een keer heeft Spanje nog nooit opgevangen, "maar alle voorbereidingen zijn getroffen", zei de chef van de reddingsdienst van het Spaanse Rode Kruis gisteravond aan de pers in Valencia.

"De geredde mensen worden net als alle andere vluchtelingen behandeld die bij ons in andere boten arriveren", zei minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska. Elk geval zal persoonlijk onderzocht worden.

De secretaris-generaal van de Internationale Federatie van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanorganisaties, Elhadj As Sy, drukte in Valencia zijn dank uit voor het gebaar van Spanje. "Terwijl anderen langs de zijlijn staan toe te kijken, heet Spanje deze mensen welkom." Hij prees ook het werk van de hulporganisaties SOS Mediterranée en Artsen zonder Grenzen. "Zonder deze hulp zou geen enkele van deze migranten morgen de Spaanse kust levend bereiken", zei hij.

De migranten werden vorig weekend op zee gered. Nadat Italië en ook Malta de Aquarius hadden geweigerd, verklaarde de nieuwe socialistische Spaanse regering van premier Pedro Sánchez zich bereid om het schip op te vangen.

Frankrijk

Frankrijk verklaarde zich daarna bereid een deel van de vluchtelingen op te vangen. Vicepremier Carmen Calvo zei gisteren dat Madrid het aanbod van de Franse regering aanneemt en alle vluchtelingen die dat wensen naar het buurland laat vertrekken.