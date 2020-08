Eerste Amerikaanse vrouw (57) met gezichtstransplantatie overleden redactie

02 augustus 2020

08u07

Bron: AD.nl 0 Twaalf jaar nadat ze als eerste vrouw in de Verenigde Staten een gezichtstransplantatie onderging, is Connie Culp (57) overleden. Ze stierf aan complicaties als gevolg van een infectie die geen verband hield met haar transplantatie, meldt de Cleveland Clinic in Cleveland in de noordoostelijke staat Ohio.

Culp overleed woensdag al, maar de kliniek maakte het nieuws pas vandaag bekend. Haar echtgenoot schoot haar in 2004 in het gezicht in een mislukte poging tot moord en zelfmoord waarvoor hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Connie verloor bij de aanslag haar neus, wangen en het grootste deel van haar gezichtsvermogen. Haar gelaatstrekken waren zo verwrongen dat kinderen bang voor haar waren en haar een monster noemden.

Culp onderging 30 operaties in een poging haar gezicht te herstellen. Artsen gebruikten delen van haar ribben om jukbeenderen te maken en vormden van een van haar beenbotten een bovenkaak. Ze onderging talloze transplantaties met huid van haar dijen. Desondanks was ze niet in staat vast voedsel te eten, zelfstandig te ademen of te ruiken.

Tekst gaat verder onder de foto.

In december 2008 vervingen artsen tijdens een operatie die maar liefst 22 uur duurde 80 procent van haar gezicht door bot, spieren, zenuwen, huid en bloedvaten van een donor. Het was toen de vierde gezichtstransplantatie ter wereld, hoewel de andere niet zo uitgebreid waren. Na de operatie waren haar uitdrukkingen wat houterig en haar spraak soms moeilijk te verstaan, maar ze kon weer praten, glimlachen, ruiken en haar eten weer proeven.

In 2011 zei de vrouwelijke arts die de operatie leidde dat Culp “een normaal gezicht” had nadat doktoren de hangende wangen en de extra huid die ze met opzet achterlieten, verfijnd hadden. Dit om het controleren van weefselstalen te vergemakkelijken.

Culp verscheen verschillende keren op tv en werd een pleitbezorger voor orgaandonatie. Twee jaar na haar operatie ontmoette ze de familie van haar donor nadat die was overleden aan een hartaanval. De 23-jarige dochter van donor Anna Kasper zei toen dat ze een deel van haar moeder herkende in Culp, hoewel hun botstructuren anders waren. “Ik zie zeker gelijkenis in de neus en weet dat mijn moeder lachend toekijkt van boven en dat ze heel gelukkig is.”

