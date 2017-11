Eerst seks met de juf, dan pas goede punten Nog twee andere leraressen gaan over de schreef Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail/Heavy.com 0 Rv Yokasta M. Seks in ruil voor goede punten: dat perverse principe heiligde een Colombiaanse lerares in Medellin. Yokasta M. (40) liep tegen de lamp toen een van de minderjarige studenten zijn ouders inlichtte, ze riskeert nu veertig jaar cel. Klein detail: de vrouw was ook nog getrouwd.

De feiten vonden plaats tussen januari en april 2016. Yokasta benaderde de leerlingen van 16 en 17 jaar via sociale media, soms vroeg ze ook hun nummer in de klas. "Om hen te helpen met hun studies", luidde haar excuus. In werkelijkheid bestookte ze hen met pikante foto's en oneerbare voorstellen. Als de jongens weigerden, dreigde ze ermee hen te buizen.

Haar laffe chantagepraktijken eindigden toen de vader van een van de slachtoffers de wulpse plaatjes onder ogen kreeg. Haar echtgenoot vroeg intussen ook de scheiding aan.

In de val gelokt

Yokasta is echter niet de enige die buiten de lijntjes kleurde. Ook in Oklahoma vloog een juf achter de tralies omdat ze het bed gedeeld had met een van haar leerlingen. De ouders van de minderjarige ontdekten dat ze ook erotisch getinte foto's uitgewisseld hadden.

De 22-jarige jongedame werd vorige woensdag in de val gelokt door de politie. Agenten gebruikten de gsm van het slachtoffer om een nieuw afspraakje te regelen. "Ik ben thuis, de deur is zoals gewoonlijk niet op slot", stuurde Hunter Day terug. Ze bleek het al gezellig gemaakt te hebben, met onder meer kaarsjes in de woonkamer.

De lerares chemie kon niet anders meer dan de feiten opbiechten. Haar borgsom bedraagt 85.000 dollar (72.000 euro).

Game over

Diezelfde dag was het ook 'game over' voor Katherine Ridenhour (23). De getrouwde juf uit Concord (North Carolina) bleek er een intieme relatie op na te houden met een 17-jarige student. Ze diende haar ontslag in en riskeert nu twee jaar cel.