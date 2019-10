Eerst niet eens opgepakt, nu krijgt man die vader doodschoot in controversiële parkingmoord toch 20 jaar cel ADN

Bron: CNN, ABC News 1 Een man uit Florida is gisteren veroordeeld tot 20 jaar cel na het doodschieten van een ongewapende zwarte man tijdens een ruzie om een parkeerplaats. De straf wordt gezien als een opvallende overwinning tegen de controversiële ‘stand your ground’-zelfverdedigingswet in de Amerikaanse staat. Want de veroordeelde schutter, Michael Drejka, had evengoed gewoon een vrij man kunnen zijn. “Nu kan ik naar huis gaan en mijn kinderen zeggen dat de moordenaar van hun papa niet vrijuit gaat”, reageert Britany Jacobs, vriendin van slachtoffer Markeis McGlockton en mama van hun vier kindjes. “We hebben rechtvaardigheid.”

Het fatale incident van 19 juli 2018 begon toen Britany Jacobs (toen 25) haar auto aan een supermarkt in Clearwater op een plaats voor gehandicapten parkeerde. Haar vriend Markeis (28) en hun drie kinderen zaten mee in de wagen. Toen Markeis en hun 5-jarig zoontje de winkel ingingen voor inkopen en Britany - zwanger van haar vierde kind - in de auto bleef met de andere koters, kwam passant Michael Drejka (toen 47) zich moeien. Hij sprak de vrouw boos aan. “Jij mag hier niet parkeren.” Ironisch genoeg parkeerde hij zelf ook verkeerd, om dan te beginnen ruziemaken.

Recht in de borst

Markeis McGlockton zag vanuit de winkel dat zijn vriendin door één of andere agressieve man werd lastiggevallen, kwam naar buiten en gaf Drejka een duw. Bewakingsbeelden van de winkel tonen dat de geschrokken veertiger daardoor op de grond valt. Vrijwel meteen haalt hij daarna een wapen boven, prompt trekt hij de trekker over. Eén keer, knal. Recht in de borst van McGlockton.



Met zijn handen op zijn borst strompelde de vader terug naar de winkel, waar hij in elkaar zakte voor de ogen van zijn zoontje. De hulpdiensten werden gebeld, maar hulp mocht niet baten. McGlockton bezweek aan zijn verwondingen.

Zelfverdediging

Drejka, die een vergunning had voor verborgen wapendracht, argumenteerde dat hij McGlockton op zich zag afkomen en dacht dat die hem zou schoppen en slaan. “Wat anders mocht ik verwachten na die duw?”, verklaarde hij aan de politie. “Ik schoot om mezelf te redden, dat is het.”

Hij haalde er ook de controversiële ‘Stand Your Ground’-wet uit Florida bij. Die wet staat mensen toe om geweld - ook dodelijk geweld - te gebruiken “als hij of zij redelijk gelooft dat dit nodig is om imminente dood of zwaar lichamelijk letsel te voorkomen”. Met andere woorden: de Amerikaan reageerde ‘compleet legaal’ uit vrees voor zijn leven. In eerste instantie weigerde de sheriff hem zelfs te arresteren na de feiten, aangezien de wet Drejka immuniteit van vervolging gaf.

Stap achteruit

De beelden tonen echter dat McGlockton geen stap richting Drejka zette nadat die op de grond was gevallen, de jongeman deinsde zelfs achteruit.

Bovendien had de ‘wannabe-politieman’ - Drejka gaf toe dat hij vaker mensen aansprak op het illegaal gebruik van parkeerplaatsen voor andersvaliden - het geweld tegen zichzelf “uitgelokt” door zich zo agressief tegenover de vrouw te gedragen. Drie maanden eerder had hij trouwens ook al een verhitte discussie gehad met iemand anders over de bewuste parkeerplaats.

Een maand na de dood van McGlockton werd Drejka officieel in beschuldiging gesteld voor doodslag. En gisteren kreeg hij dus uiteindelijk 20 jaar gevangenisstraf. “De acties van de beklaagde zijn onvergeeflijk en niet te rechtvaardigen”, besloot de rechter.