Eerst hekelde Trump 'kettingmigratie', nu krijgen ouders van Melania Amerikaanse nationaliteit

09 augustus 2018

22u34

Bron: belga 0 De ouders van de Amerikaanse first lady Melania Trump hebben de Amerikaanse nationaliteit gekregen tijdens een officiële ceremonie, bevestigt hun advocaat Michael Wildes.

De schoonouders van de Amerikaanse president Trump, Viktor en Amalija Knavs, legden een verklaring af in New York. Sinds februari hadden de twee zeventigers uit Slovenië al een permanente verblijfsvergunning voor de VS.

Viktor is een vroegere autoverkoper en zijn vrouw werkte in een textielfabriek, maar beiden zijn intussen gepensioneerd. Meestal verblijven ze in de VS, bij hun dochter Melania en kleinzoon Barron.

De naturalisatie van zijn schoonouders ligt politiek gevoelig, want Trump toonde zich tot nu toe onwrikbaar in migratiekwesties. Hij hekelde in het verleden al de zogenaamde 'kettingmigratie', waarbij migranten de VS binnenkomen doordat ze er al een familielid hebben.