Eerst hartziekte en nu ook corona: Erin (6 maanden) vecht voor leven in Brits ziekenhuis KVDS

13 april 2020

13u48 0 Ze kroop in december al een keer door het oog van de naald toen ze een openhartoperatie moest ondergaan, maar nu staat de amper zes maanden oude Erin Bates uit het Verenigd Koninkrijk alweer voor een zware uitdaging. Vrijdag testte ze positief voor het nieuwe coronavirus. Haar mama deelde een aangrijpende foto van het meisje waarop ze een zuurstofmasker draagt.

Erin werd geboren met een defect aan haar hartje. Door een virus kreeg ze ook problemen aan haar luchtwegen, maar na een maandenlange behandeling in het ziekenhuis leek ze eindelijk aan de beterhand te zijn. Tot vrijdag, toen bleek dat ze het coronavirus opgelopen had.

Handjes

Het meisje is intussen stabiel en wordt verzorgd in het kinderziekenhuis Alder Hey in Liverpool. Haar moeder deelde een foto van haar op Facebook. Daarop is ze te zien met een zuurstofmasker op haar kleine hoofdje. Haar handjes zijn ingezwachteld en haar toestand wordt gemonitord met elektroden.





“Het breek mijn hart om te moeten vertellen dat Erin positief getest heeft op het coronavirus”, aldus haar moeder op Facebook. “Vannacht kreeg ze ademhalingsmoeilijkheden. We kunnen haar opnieuw kwijtraken als ze niet verder vecht.”



Omdat er maar één van haar ouders bij haar mag blijven, zit alleen mama Emma (29) aan haar bed. Papa Wayne (32) is thuis in quarantaine, omdat hij risico liep door het contact met zijn dochter. Ze hebben contact via de smartphone, zo vertellen ze aan de Britse tabloid Daily Mail.

“Als ik symptomen krijg, zal ik naar een ander ziekenhuis gebracht worden en dan is Erin hier alleen”, aldus Emma. “Dat alleen al breekt mijn hart. Als het slechter gaat, kan ze alleen achterblijven. Terwijl ze net dan haar mama en haar papa nodig heeft.”

Gevaarlijk

Het jonge koppel doet zijn verhaal in de hoop dat iedereen eindelijk zal beseffen hoe gevaarlijk het virus wel is. Wayne en Emma zijn naar eigen zeggen ontstelt over het feit dat niet iedereen de coronamaatregelen naleeft. “Sommige mensen nemen het nog altijd niet ernstig en dat maakt me van streek. Ik neem het persoonlijk”, aldus papa Wayne.

De jonge ouders geloven desondanks rotsvast dat hun kleine meid ook dit te boven komt. “Ik denk dat ze al zo vaak door het oog van de naald is gekropen, tegen alle verwachtingen in”, zegt hij nog. “We zijn er zeker van dat ze het ook deze keer zal halen.”

