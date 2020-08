Eerlijke vinder brengt rugzak met 16.000 euro naar politie MDG

07 augustus 2020

17u17

Bron: Belga 0 In Oostenrijk heeft een 26-jarige geluksvogel een zak met daarin maar liefst 16.000 euro gevonden. Gelukkig voor de eigenaar van het geld was de vinder van het eerlijke soort. Het geld werd netjes afgeleverd bij de politie.

Het bleek te gaan om de inkomsten van een restaurant. De 28-jarige eigenaar vervoerde de plastic zak vol biljetten en munten in zijn auto. In een bosrijke omgeving nabij de gemeente Ottnang am Hausruck stopte hij even om enkele dingen in zijn koffer te verplaatsen. Hij zette de zak met geld daarbij op de grond, maar vergat zijn kostbare lading weer mee te nemen bij het verder rijden.

Toen hij zijn vergetelheid opmerkte, sloeg de schrik hem om het hart, maar uiteindelijk kon de man dus weer herenigd worden met zijn eigendom.



