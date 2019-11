Eerlijke vinder brengt goudstaaf van 200.000 euro naar politie nadat chauffeur van waardetransport hem had verloren Peter Koop

24 november 2019

18u57

Bron: AD.nl 6 De goudstaaf die vorige week in het Nederlandse Utrecht uit een bestelbus was gevallen, is terecht. De staaf, die ruim 200.000 euro waard is, is gevonden door een onbekende vinder.

De staaf viel op 15 november uit een bestelbus op de Weg der Verenigde Naties in Utrecht. De bestuurder van het transport haalde het voorwerp op bij de Koninklijke Munt en kwam er op de oprit van de A2 richting Den Bosch achter dat hij de zijdeur niet goed had afgesloten. Helaas voor de chauffeur en eigenaar was dat te laat, want het doosje van 30 bij 20 centimeter was toen al uit de auto gevallen.

De eigenaar loofde daarop een beloning uit voor de eerlijke vinder. Die heeft zich nu gemeld, laat de politie op Facebook weten. “Het zal jullie vast niet ontgaan zijn maar van de week was een chauffeur een goudstaaf kwijt geraakt in Utrecht. Na het bericht in verschillende media heeft de eerlijke vinder contact opgenomen met de politie. De collega’s zijn bij de vinder op bezoek geweest en hebben de goudstaaf in beslag genomen. De eigenaar heeft na het tonen van een bewijs van eigendom de goudstaaf terug gekregen.”

Of de vinder ook daadwerkelijk de beloofde 25.000 euro heeft gekregen, is niet bekend.

