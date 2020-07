Eerherstel voor Nederlandse klokkenluider die diefstal van atoomgeheimen meldde, waardoor Pakistan later een atoombom kon maken ADN

07 juli 2020

15u39

Bron: ANP 0 Een klokkenluider die ruim veertig jaar geleden bij het Nederlandse uraniumverrijkingsbedrijf Urenco aankaartte dat een Pakistaanse collega mogelijk atoomgeheimen stal, krijgt alsnog gelijk van het ‘Huis voor Klokkenluiders’. Dat concludeert na onderzoek dat de melding terecht was gedaan en dat "het aannemelijk is" dat de klokkenluider daarna zelf is benadeeld door zijn werkgever. Mede dankzij de gestolen info kon Pakistan jaren later een atoombom maken.

Overigens ook dankzij kennis die wetenschapper Abdul Qadir Khan opdeed tijdens onderzoeksopdrachten in België. In Leuven promoveerde hij eerder onder toezicht van professor Martin Brabers in de natuurkunde. Die Nederlandse KU Leuven-professor, als metallurg expert in verrijking, loodste Khan daarna binnen bij het Nederlandse Urenco in Almelo. In 1975 keerde Khan, met een hoofd vol kennis en een aktetas vol gekopieerde technologie, terug naar zijn thuisland.

Gevangen genomen, geïntimideerd, ontslagen

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) is blij dat de klokkenluider in het dossier, Frits Veerman, hiermee nu eerherstel krijgt.



"Deze kennis is waarschijnlijk ook gedeeld met andere landen. Frits Veerman meldde deze spionage bij zijn baas en ook bij de geheime diensten. Daarna werd Veerman zélf gevangen genomen, geïntimideerd en ontslagen. Zijn leven lang heeft Veerman de gevolgen van deze terechte melding van spionage ondervonden", stelt Van Raak in een reactie.

De inmiddels 75-jarige Veerman werd op een zijspoor gezet en enkele jaren later ontslagen. Ook in zijn latere leven ondervond hij naar eigen zeggen grote last in de nasleep van zijn melding. Hij overweegt een schadeclaim in te dienen tegen de Nederlandse overheid en zijn voormalige werkgever. Overigens waren Veerman en Khan officieel niet in dienst van Urenco maar bij FDO, een deel van industrieel concern Stork dat werkzaamheden uitvoerde bij Urenco.

Eerste stap

Van Raak, die jaren met deze kwestie bezig is geweest, ziet deze erkenning als een eerste stap. Hij gaat nu vragen om inhoudelijk onderzoek door het CTIVD, de Nederlandse toezichthouder van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De SP'er wil onder meer weten wie politiek het besluit heeft genomen om de spion Abdul Khan te laten gaan en Veerman aan te pakken. "De waarheid in dit staatsmisdrijf moet boven komen", aldus Van Raak.

Nucleaire kennis doorgespeeld aan Noord-Korea, Iran en Libië

De kerngeleerde Khan, ‘vader van de Pakistaanse atoombom’, is in eigen land een nationale held. Met zijn hulp werden in Pakistan kernwapens ontwikkeld die het land in 1998 voor de eerste keer testte.

Hij heeft jaren later toegegeven dat hij de nucleaire kennis op verzoek van zijn regering ook doorspeelde aan Noord-Korea, Iran en Libië.

Van Raak heeft aanwijzingen dat op aandringen van de Amerikanen de Nederlandse overheid Khan zijn gang liet gaan. Hij maakt dat onder meer op uit uitlatingen van wijlen Ruud Lubbers, destijds Nederlands premier. Mogelijke beweegreden was dat ook buurland India wellicht met een atoomwapen bezig was, samen met de Russen.

