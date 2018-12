Eerbetoon voor oorlogsveteraan: Britse para maakt laatste parasprong met urn van overleden parachutist Harry van der Ploeg

28 december 2018

13u13

Bron: AD.nl 0 De op 12 december overleden Dennis Collier, veteraan van de Tweede Wereldoorlog, keert in september 2019 symbolisch terug naar de Arnhemse velden waar hij 75 jaar geleden als parachutist afsprong. Er worden voorbereidingen getroffen voor een parachutesprong met de urn met daarin de assen van Collier.

Dat meldt de Britse krant Melton Times onder de kop ‘Melton war hero’s ashes to be parachuted into Arnhem battlefield'. Collier bezocht de herdenkingen van Operatie Market Garden jaarlijks onder begeleiding van Dave Petfield, lid van de Arnhem 1944 Fellowship, een organisatie die de nagedachtenis van de Slag om Arnhem (1944) levend wil houden. De leden worden jaarlijks ontvangen tijdens de paradroppings op de Ginkelse Heide bij Ede.



Eresprong

Petfield vertelt dat een parachutist van de 156 Parachute Battalion, waarvan Collier deel uitmaakte, de eresprong zal maken. Het is nog wel onduidelijk waar de as zal worden uitgestrooid na de sprong. Collier werd 95 jaar oud.

Collier vocht als parachutist in Caen tijdens D Day en later tijdens de Slag om Arnhem.